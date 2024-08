WTA Cincinnati Sabalenka demolisce Swiatek | sarà finale contro Pegula

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 18 agosto 2024) Ladel WTA 1000 ditra Arynae Jessica. Splendida è stata la vittoria della bielorussa su Igain due set, mentre la statunitense in tre set ha eliminato Paula Badosa. Una fantastica prestazione per Arynache ha vinto con il punteggio di 6-3 6-3 sulla numero 1 del mondo Iga. La bielorussa ha indubbiamente sfruttato delle condizioni di gioco particolarmente favorevoli: palla rapida, servizio che fa male e un dritto della polacca che è andato molto spesso in difficoltà per il poco tempo per eseguire il movimento. Il primo set, eccezion fatta per il passaggio a vuoto avuto sul 2-0, è stato impeccabile da parte della bielorussa che ha dominato in ogni aspetto del gioco, riuscendo sempre a comandare gli scambi.