Vuelta 2024 nona tappa Motril-Granada | data orari diretta tv e streaming

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 18 agosto 2024) Ladellaa Espana, lunga 178,5 chilometri da, è in programma per la giornata di domenica 25 agosto. Alla vigilia del primo giorno di riposo ecco un’importante frazione di montagna, con tre GPM di prima categoria molto lunghi e impegnativi prima della discesa finale verso il traguardo. Non manca il terreno per attaccare i diretti rivali in classifica generale, oltre che il terreno per cercare una fuga da lontano. Ecco quando e come seguire al meglio la corsa intv e: CALENDARIO COMPLETO STARTLIST E FAVORITI MONTEPREMI E PRIZE MONEY DELLA CORSA, TV E– Alle ore 12:50 il gruppo prenderà il via dal chilometro zero, dopo la fase di trasferimento neutro, con gli organizzatori che hanno programmato l’arrivo sul traguardo diin uno compreso tra le 17:15 e le 17:45.