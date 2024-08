Volgarr the Viking 2 | Un ritorno alle origini arcade con nuove sfide e sorprese

Leggi tutta la notizia su esports247

(Di domenica 18 agosto 2024)the, un titolo che sin dal suo debutto ha catturato l’attenzione dei nostalgici dei giochidegli anni ’80, ritorna con un seguito che promette di rinnovare l’esperienza originale senza tradire le sue radici. Il primo “the” era una chiara dichiarazione d’amore ai classici come Rastan Saga, Ghouls’n Ghosts e Castlevania. Crazys Studios, il team dietro il gioco, non ha mai nascosto le sue fonti d’ispirazione, tanto che molti giocatori hanno visto inun degno erede spirituale della serie Rastan, rimasta in silenzio per decenni. Ora, più di dieci anni dopo, il team di sviluppo ha deciso di lanciare “the2“, mantenendo l’impostazione generale del primo capitolo, ma introducendo alcune modifiche significative per dare un nuovo senso all’intera operazione.