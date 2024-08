Vessicchio | A Genova arbitro spudoratamente a favore dell’Inter scandaloso! Campionato falsato

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di domenica 18 agosto 2024) Il giornalista sportivo, Sergio, sul proprio canale YouTube si è mostrato particolarmente polemico e furioso in particolare per l’arbitraggio di Genoa-Inter, match giocato ieri al “Luigi Ferraris” di. In particolarecontesta alcune decisioni prese dall’Feliciani in modo particolare per il secondo gol concesso a Thuram portando l’Inter momentaneamente in vantaggio. L'articolo: “A” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Dove vedere Genoa-Inter, streaming gratis LIVE OGGI e diretta tv DAZN o SKY? Serie A Roma,sbotta: “Andrebbe messa fuori dall’Europa per 3 o 4 quattro anni.