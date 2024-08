Troy | le differenze tra il film e il poema epico

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di domenica 18 agosto 2024): letra ile ildi carattere, e in particolare i cosiddetti peplum, hanno sempre avuto grande successo al cinema. Titoli come Ben-Hur e Cleopatra, tra i più celebri di questo genere, sono oggi ricordati come pietre miliari dell’intera settima arte. Uno degli ultimi è più affascinanti esemplari di questo filone è ildel 2004, diretto da Wolfgang Petersen. Si trarra di un lungometraggio liberamete ispirato alIliade, canonicamente associato al poeta greco Omero e risalente al VI secolo a.C. Con questo prende dunque vita sul grande schermo la brutale battaglia per la conquista della città di Troia. Ilè naturalmente ricordato per l’imponenza delle sue ricostruzioni. Grandi scenografie e costumi curati fino all’ultimo dettaglio rendono ilun vero piacere da guardare.