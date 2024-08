Tamberi | Ora sto meglio mi alleno I calcoli? Predisposizione genetica

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 18 agosto 2024) Ancona, 18 agosto 2024 – Torna in pedana e rompe il silenzio Gimbodopo lo choc olimpico. La colica renale che gli ha impedito di essere al top per la finale del salto in alto ora sembra passata: “Sono diversi giorni che, grazie ai medicinali che sto prendendo, non ho avuto dolori () il calcolo è ancora presente, ma i medici dicono che dovrebbe essere in dirittura d’arrivo per essere espulso”. E poi la ripresa degli allenamenti: “Mi hanno consigliato l’attività fisica per facilitarne l’espulsione, così sono tornato ad allenarmi con la speranza di poter fare quelle gare che avevamo confermato già prima delle Olimpiadi”. Gimbo poi torna a parlare della sua dieta, finita sotto accusa – da parte di qualcuno – come possibile ‘colpevole’ dei suoi. “Stanno girando cavolate colossali – prosegue- a ogni allenamento bevo più di un litro e mezzo d’acqua.