Serie B 2024 2025 prima giornata | 2-2 tra Frosinone e Sampdoria Sassuolo fermato dal Catanzaro

(Di domenica 18 agosto 2024) Il primo turno del campionatodiB si chiude e in questa domenica d’agosto festeggiano solamente in due. In uno dei due scontri tra neopromesse, il Cesena supera 2-1 la Carrarese grazie a una doppietta di Shpendi nei primi 25? di gara. A nulla serve la rete nel secondo tempo di Schiavi. Nell’altro match che vedeva affrontarsi due squadre provenienti dalla C, la Reggiana viene recuperata invece dal Mantova nel recupero: a segno Vergara e Reinhart per i padroni di casa, mentre gli ospiti vanno in rete con Bragantini e poi al 94? sfruttano l’autorete di Meroni. Tonfo della Cremonese, che fuori casa perde 1-0 contro il Cosenza per mano del gol di D’Orazio. La B non è facile e lo scopre, dopo tanti anni di A, anche ilsull’1-1 dal: apre Mulattieri, pareggia Pontisso.