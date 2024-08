Santanchè alla Versiliana | Balneari troveremo soluzione equa

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 18 agosto 2024) Marina di Pietrasanta (Lucca), 18 agosto 2024 – “Sono confidente che il Governo troverà unaper tutelare le imprese. Stiamo parlando con l'Europa e sono certa chela quadra per salvaguardare un patrimonio della nostra nazione”. Lo ha detto il ministro del Turismo, Daniela, a Marina di Pietrasanta a margine della sua partecipazione agli Incontri al caffè dellanon ha anticipato quale potrebbe essere laper ima di fronte all'ipotesi di un equo indennizzo da inserire nelle gare ha precisato che "il Governo troverà unaper salvaguardare gli imprenditori che hanno investito in questi anni ma anche l'identità italiana”. Non è mancato un riferimento al recente e controverso sciopero dei: “Io non c’entro più col Twiga.