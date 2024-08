Roma Termini | sospesa la circolazione dei treni per ritrovamento di un cadavere

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 18 agosto 2024), 18 agosto 2024 – Ladeipresso la stazione diè statadalle 16:15 a seguito di accertamenti in corso da parte dell’Autorità giudiziaria. La decisione è stata presa dopo ildi unall’interno della stazione, un evento che ha richiesto l’immediato intervento delle forze dell’ordine per chiarire le circostanze del decesso. Secondo quanto riportato dal sito Infomobilità ditalia, l’interruzione ha avuto un impatto significativo sul traffico ferroviario. IAlta Velocità e Intercity stanno registrando ritardi considerevoli, mentre alcuni convogli sono stati dirottati sulla linea convenzionale via Cassino, con un prolungamento del tempo di percorrenza fino a 90 minuti.