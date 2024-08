Pedullà attacca Manna | Napoli come una Maserati senza benzina

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di domenica 18 agosto 2024) Alfredocritica duramente Giovannidopo la sconfitta dela Verona. L’errore di Juan Jesus simbolo di una crisi più profonda. La sconfitta delper 3-0 contro il Verona ha scatenato un putiferio mediatico, con Alfredoin prima linea nel criticare la gestione della società partenopea. Nel mirino del giornalista è finito in particolare Giovanni, direttore sportivo azzurro, le cui dichiarazioni pre-partita hanno sollevato più di un sopracciglio.filtri: “, per chi lavori?” Commentando le parole di, che aveva affermato che “anche la società,Conte, voleva una rosa più competitiva”,ha tuonato su X: “Ma lui per chi lavora? Se hai la, devi fargli il pieno. E se sei un direttore, devi farlo capire alla tua proprietà. Il Conte peggiore emerge quando non è felice. E lui era infelice prima di Verona”.