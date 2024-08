Ondata di caldo boom di malori Picco di accessi al pronto soccorso Aumento del 15% record in agosto

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 18 agosto 2024) Settimane di temperature roventi hanno messo alla prova anche i fisici più resistenti. E non sempre i consigli classici (bere molto, non uscire nelle ore calde e via dicendo) sono bastati per difendersi da una calura a dir poco estrema. Negli ultimi giorni si è infatti registrato undilegati al, con relativa impennata diaie ai Cau della provincia. I dati dell’Ausl parlano di incremento tra il 10 e il 15 % degli ingressi per problematiche di questo tipo. Il trend si è accentuato in particolare negli ultimi giorni, i più infuocati, ma ha rappresentato una costante per tutta l’estate, che ha offerto ben pochi spiragli di refrigerio.