Omicidio Sharon Verzeni spunta la pista di una donna Il buco di 3 minuti nel video

(Di domenica 18 agosto 2024) Si continua ad indagare, a Terno d’Isola, sul brutaleavvenuto la notte del 29 luglio., una giovane di 33 anni, è stata assassinata con quattro fendenti mentre passeggiava in una strada poco illuminata, precisamente in via Castegnate. Questo orribile delitto ha scosso la comunità, portando alla luce interrogativi inquietanti e un mistero avvolto nel silenzio. Un aspetto che desta particolare preoccupazione è ildi trenei filmati delle telecamere di sicurezza. Questo intervallo temporale potrebbe nascondere dettagli fondamentali sul killer, rimasto al momento ignoto, ma potrebbe non essere un estraneo per la vittima. Le indagini suggeriscono che, nell’oscurità della serata, il delinquente potrebbe aver atteso, consapevole delle sue abitudini serali.