Nuovo insegnante Amici cast chiuso e annuncio imminente | arriva il big ex Ballando con le stelle

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di domenica 18 agosto 2024)scalda i motori, tra poche settimane il programma di Maria De Filippi tornerà in onda con tante sorprese. Ilsembra definito, ma c’è un big che ha fatto la storia dicon le, salvo poi rompere, pronto a entrare nella squadra. Lo scorso anno a trionfare era stata Sarah Toscano. La vittoria della determinazione e del carattere era stata ribattezzata. Entrata con un profilo basso, la cantante era migliorata costantemente nel corso dei mesindo, e poi superando, il livello degli altri. >> “Se ne va dopo 18 anni”. Rivoluzione Mediaset, il conduttore lascia lo storico programma: al suo posto la collega in rampa di lancio Alcuni avevano storto il naso davanti alla sua vittoria, ma la maggior parte dei commenti andava in direzione contraria: “Non capisco perché tutto questo scandalizzarsi per la vittoria di Sarah Toscano.