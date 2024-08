Mercato dilettanti Tamai completa il parco under dell’Urbania L’Urbino tratta un mediano e prova un portiere

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 18 agosto 2024) L’Urbania, squadra che affronterà il campionato di Eccellenza, nei giorni scorsi ha messo nero su bianco con Filippoclasse 2005, ex Sammaurese, formazione con la quale ha collezionato 33 presenze e segnato 3 reti nelle ultime due stagioni. La duttilità è una delle sue caratteristiche, può essere infatti impiegato sia nella linea difensiva che in quella di centrocampo. Con l’arrivo del calciatore riminese, l’Urbaniaila disposizione di mister Simone Lilli, composto oltre che dai 2005 Domenico Scarcella e, dai diversi classe 2006 e 2007 provenienti dal settore giovanile durantino. La Fermana, che ha ufficializzato in Ruber Dario Bolzan il suo nuovo allenatore, stando per ingaggiare il giocatore Marco Romizi, 34 anni, toscano ex Bari, negli ultimi mesi alla Vigor Senigallia, e il difensore Christian Casucci, classe 2004, ex Lentigione.