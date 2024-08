La trattoria centenaria nascosta nelle viscere del Rione Sanità a Napoli

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di domenica 18 agosto 2024)era un’altraquando, nel 1898, Domenico Silvestri, detto Minigone, aprì la Cantina del Gallo, locale ubicato nel, tra le Catacombe di San Gaudioso e il suggestivo Cimitero delle Fonta, ex ossario adoperato per ospitare le vittime della grande peste del 1656. Ilrisale alla fine del 1500: il quartiere fu edificato per ospitare famiglie facoltose in un vallone incontaminato e salubre chiuso tra le colline di Materdei e di Capodimonte ed i Colli Aminei che in epoca greco-romana era usato come luogo di sepoltura. Lì dove un tempo era campagna e si allevavano e vendevano galli – da qui l’insegna - da oltre un secolo c’è il locale della famiglia Silvestri.