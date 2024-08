Fa cadere ciclista Caccia al pirata della strada

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 18 agosto 2024) Un altrocolpito da una vettura e fatto sbalzare sull’asfalto. Il, in questo caso a quanto pare donna, non si ferma e allora scatta lada parte degli amici. "Giovedì 8 agosto – evidenzia un amico del ferito – erano le 9,30 a Serra De Conti in via Fonte vicino l’Edilizia Brocanelli quando un nostro amicoè caduto dopo essere stato probabilmente toccato o agganciato da una Lancia Y10, color panna, del tipo ibrido. Alla guida c‘era forse una donna, che non si è fermata. Il nostro amico Paolo cui va la nostra vicinanza, ha riportato la frattura del gomito ed è stato sottoposto ad intervento chirurgico con inserimento di una placca interna. Logicamente – aggiunge l’amico - è stata presentata denuncia alle autorità competenti, con le relative teoriche aggravanti qualora sia verificata l’omissione di soccorso.