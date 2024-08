Due furti in abitazione nel Sannio portate via anche armi da fuoco

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 18 agosto 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoDueinnella serata di ieri sono stati denunciati ai Carabinieri. Uno a Cerreto Sannita, l’altro a Pietrelcina. A Cerreto in via dei Cappuccini i malviventi dopo essere entrati all’interno dell’hanno rubato monili in oro e dei buoni fruttiferi. Il danno è ora in corso di quantificazione. Il proprietario accortosi del furto ha avvertito i Carabinieri della locale Stazione che hanno avviato le indagini. A Pietrelcina nella notte appena trascorsa, verso l’una, in via Gregaria, i malviventi approfittando dell’assenza dei proprietari e dopo aver forzato un infisso da un balcone sono entrati all’interno dell’e hanno rovistando in varie stanze, rubando alcunidaregolarmente detenute: una carabina, una rivoltella e una pistola.comunque prive di rispettivi munizionamenti.