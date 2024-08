Colin Firth si è appena unito a Emily Blunt nel prossimo film di Steven Spielberg

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di domenica 18 agosto 2024)si èneldiIldi uno dei registi più acclamati della storia haricevuto un grosso aggiornamento. Un nuovo report di Deadline ha rivelato che, noto soprattutto per i suoi ruoli in Kinsgman: The Secret Service, A Single Man e Il discorso del re, si èufficialmente al cast delevento senza titolo di, che sta producendo con la Universal.si unisce a, la cui prima aggiunta al cast era stata annunciata all’inizio di giugno. L’uscita delsugli UFO, ancora senza titolo, è prevista per il 15 maggio 2026.