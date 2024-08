Chicago Med | Darren Barnet entra nel cast della nuova stagione e si presenta con un video online

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di domenica 18 agosto 2024) Il nuovo medico diMed è ufficialmente in servizio! Quest’autunno, il medical drama di successoNBC subirà un’altra serie di cambiamenti nel, che vedranno la partenza di personaggi amati e l’ingresso di nuovi volti al GaffneyMedical Center. Tra i nuovi medici che i fan incontreranno nella10 c’è il dottor John Frost, specializzando in pediatria, interpretato dalla star di Never Have I Ever. Non si sa molto del nuovo personaggio di, a parte il fatto che, a quanto pare, manterrà un segreto con il resto del team, una tendenza comune per i nuovi medici delMed in questi giorni.