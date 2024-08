CALCIO A 5 SERIE C1 Svelate le avversarie per Vigor e Atletico

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 18 agosto 2024) Svelati i gironi per il campionato dia 5 diC.Fucecchio eFucecchio (in foto Giuseppe Scaramozzino, uno degli ultimi innesti), sono state inserite nel girone A e dovranno affrontare trasferte interessanti e avversari tosti in giro per la Toscana. Sono tre i club fiorentini: il Remole C5, il Deportivo Chiesanuova e il San Giovanni C5, uno invece quello pisano: il Cus Pisa. E sempre per restare sulla costa, sono previste trasferte a Livorno per affrontare La 10 Soccer e a Massa contro il Città di Massa. E poi ancora: due tappe a Lucca per giocare contro il Futsal Lucchese e lo Sporting Tau Futsal. E infine a Siena per affrontare Ibs Le Crete, Virtus Poggibonsi e Alberino e a Pistoia contro il Monsummano.