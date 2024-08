Bravìo sale la febbre Corteo prove ed eventi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 18 agosto 2024) Grava una minaccia-meteo sulla seconda, intensissima giornata deldelle Botti 2024, edizione del cinquantennale. Per la premiazione del 22° concorso eno-gastronomico per le contrade ’A Tavola con il Nobile’, la consegna del ’Grifo poliziano’, riconoscimento civico assegnato dal Comune, e la presentazione del panno, dedicato ai 100 anni dalla nascita di don Marcello Del Balio, ideatore della manifestazione e realizzato da Manuela Petti, è già stata individuata la soluzione alternativa, nelle ampiedella Fortezza. Maggiormente a rischio appaiono ilstorico, programmato per le 16 dalla Colonna del Marzocco, impreziosito dalla presenza delle cosiddette ’vecchie glorie’ di sbandieratori e tamburini, e la prima sessione didegli spingitori sul percorso di gara, prevista per le 21.