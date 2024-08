Attenzione a quello che fai in spiaggia previste multe fino a 3 000 euro | ecco cosa è vietato

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di domenica 18 agosto 2024) Inbisogna avere comportamenti corretti o si rischianoa 3 mila. Segnate tutti i divieti o l’estate diventerà amara. Quando si va al mare non bisogna pensare che sullatutto sia concesso. Ci sono delle regole da rispettare, alcune dettate dal buon senso altre imposte dalla Legge. Conoscere quest’ultime è fondamentale per evitare di trovarsi con un’onerosa multa da pagare.si può fare inper evitaresalate (Cityrumors.it)L’estate è vivere il mare e il sole il più possibile avendo la fortuna di abitare vicino alla costa. In alternativa ci sono le vacanze estive da passare su una meravigliosadella nostra penisola, con acqua cristallina a riempire gli occhi e a rinfrescare il corpo. Il mare è pace, tranquillità, divertimento.