Atalanta a Lecce è già l’ora di Godfrey E quel cameo sulla fascia destra a Varsavia…

(Di domenica 18 agosto 2024) La prima mezz’ora a Varsavia è servita solo per dare un assaggio in un momento piuttosto complicato della partita. Insomma, insignificante dal punto di vista delle valutazioni tecniche. Meno, però, se si parla dile tattiche. Perché in Supercoppa europea Benha fatto il suo esordio assoluto con l’in un ruolocarta non previsto: esterno alto a, ‘quinto’. Che il classe 1998 avesse una duttilità importante era già cosa nota dai suoi trascorsi all’Everton, visto che aveva giocato molto spesso anche da terzino destro oltre che da centrale, che resta il suo ruolo naturale — e lo ha fatto al Norwich anche sul lato sinistro della ‘coppia’. Gasperini non ha esitato nello sfruttarla e vedendo Zappacosta in calo soprattutto fisico, cosa naturale a metà agosto, ha optato per inserire l’inglese e provare a sfruttare la sua fisicità.