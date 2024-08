Alain Delon e i 3 figli tensioni e rapporti complicati

Leggi tutta la notizia su dailyshowmagazine

(Di domenica 18 agosto 2024) (Adnkronos) –è morto oggi all’età di 88 anni e ad annunciare il decesso dell’attore francese sono stati i 3: Anthony, Anouchka e-Fabien. I 3 eredi sono nati da due unioni diverse e, nel corso degli anni, hanno avutocon il padre e tra loro. Sulle dinamiche familiari, a gennaio di quest’anno si è espresso Anthony, che ospite di Verissimo ha parlato dei contrasti con la sorellastra Anouchka sulle volontà manifestate dal padre: “Io volevo rispettare la volontà di mio padre, che ha deciso di morire in campagna, vuole essere seppellito lì. Mia sorella Anouchka invece voleva portarlo in Svizzera. Se vuole stargli vicino, può venire in Francia. Lei vive in Svizzera, ci sono 25 anni di differenza tra noi, lei ha l’età di miaa. Itra noi fino a luglio-agosto erano buoni”, le parole dijr.