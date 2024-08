Viabilità Roma Regione Lazio del 17-08-2024 ore 07 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 17 agosto 2024)DEL 17 AGOSTOORE 07.20 GIUSEPPE CUTRUPI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLANESSUN PROBLEMA PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO, LA CIRCONE VIENE INDICATA SCORREVOLE SULLE PRINCIPALI ARTERIE DELLA. SPOSTAMENTI FACILITATI DAL FERMO DIE MEZZI CON MASSA SUPERIORE ALLE 7,5 TONNELLATE CHE NON POTRANNO CIRCOLARE SULLA RETE AUTOSTRADALE DALLE 8:00 ALLE 16:00. UN INVITO ALLA PRUDENZA PER CHI È IN TRANSITO SULL’A1-NAPOLI, SEGNALATO UN VEICOLO IN PANNE TRA ANAGNI E COLLEFERRO VERSO. PER INTERVENTI ALLA VEGETAZIONE, ANCORA CHIUSE LA VIA DEL MARE E LA VIA OSTIENSE TRA OSTIA ANTICA E OSTIA LIDO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. PER IL TRASPORTO FERROVIARIO, CIRCONE RALLENTATA SULLA LINEA-NAPOLI VIA CASSINO A CAUSA DI UN GUASTO ALLA LINEA A SPARANISE.