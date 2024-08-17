Viabilità Roma Regione Lazio del 17-08-2024 ore 07:30 (Di sabato 17 agosto 2024) Viabilità DEL 17 AGOSTO 2024 ORE 07.20 GIUSEPPE CUTRUPI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio NESSUN PROBLEMA PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO, LA CIRCOLazioNE VIENE INDICATA SCORREVOLE SULLE PRINCIPALI ARTERIE DELLA Regione. SPOSTAMENTI FACILITATI DAL FERMO DIE MEZZI CON MASSA SUPERIORE ALLE 7,5 TONNELLATE CHE NON POTRANNO CIRCOLARE SULLA RETE AUTOSTRADALE DALLE 8:00 ALLE 16:00. UN INVITO ALLA PRUDENZA PER CHI È IN TRANSITO SULL’A1 Roma-NAPOLI, SEGNALATO UN VEICOLO IN PANNE TRA ANAGNI E COLLEFERRO VERSO Roma. PER INTERVENTI ALLA VEGETAZIONE, ANCORA CHIUSE LA VIA DEL MARE E LA VIA OSTIENSE TRA OSTIA ANTICA E OSTIA LIDO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. PER IL TRASPORTO FERROVIARIO, CIRCOLazioNE RALLENTATA SULLA LINEA Roma-NAPOLI VIA CASSINO A CAUSA DI UN GUASTO ALLA LINEA A SPARANISE.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 16-08-2024 ore 20:30 - I TRENI REGIONALI POSSONO REGISTRARE RITARDI FINO A 30 MINUTI SULLA FL8 ROMA NETTUNO. I TRENI REGIONALI POSSONO SUBIRE LIMITAZIONI DI PERCORSO, CANCELLAZIONI E REGISTRARE RITARDI. 20 FEDERICO ASCANI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO LA CIRCOLAZIONE SCORREVOLE SULLE PRINCIPALI ARTERIE DELLA REGIONE PER INTERVENTI ALLA VEGETAZIONE SONO CHIUSE LA VIA DEL MARE E LA VIA OSTIENSE TRA OSTIA ANTICA E OSTIA LIDO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI SEMPRE LAVORI MA SULLA TANGENZIALE DI ROMA RIAPERTURA ANTICIPATA DA VIALE CASTRENSE A LARGO PASSAMONTI IN DIREZIONE SALARIA PRECEDENTEMENTE CHIUSA PER I LAVORI GIUBILARI DI RIQUALIFICAZIONE PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO SULLA LINEA FL1 ORTE FIUMICINO AEROPORTO CIRCOLAZIONE RALLENTATA PER PRESENZA DI PERSONE NON AUTORIZZATE TRA ROMA OSTIENSE E PONTE GALERIA. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 16-08-2024 ore 19:45 - 20 FEDERICO ASCANI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO TRAFFICO REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLA REGIONE SOLO RALLENTAMENTI SULLA LITORANEA ALL’ALTEZZA DI CAMPO ASCOLANO NELLE DUE DIREZIONI PER INTERVENTI ALLA VEGETAZIONE SONO CHIUSE LA VIA DEL MARE E LA VIA OSTIENSE TRA OSTIA ANTICA E OSTIA LIDO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO CAPITOLINO RICORDIAMO CHE SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA PER LAVORI DI RINNOVO DEI BINARI IL SERVIZIO È SOSPESO E SOSTITUITO DA BUS FINO AL 25 DI AGOSTO TRA LE STAZIONI DI TERMINI E BATTISTINI. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 16-08-2024 ore 19:15 - 20 FEDERICO ASCANI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO TRAFFICO REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLA REGIONE SOLO RALLENTAMENTI SULLA LITORANEA ALL’ALTEZZA DI CAMPO ASCOLANO NELLE DUE DIREZIONI PER INTERVENTI ALLA VEGETAZIONE SONO CHIUSE LA VIA DEL MARE E LA VIA OSTIENSE TRA OSTIA ANTICA E OSTIA LIDO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO CAPITOLINO RICORDIAMO CHE SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA PER LAVORI DI RINNOVO DEI BINARI IL SERVIZIO È SOSPESO E SOSTITUITO DA BUS FINO AL 25 DI AGOSTO TRA LE STAZIONI DI TERMINI E BATTISTINI. romadailynews
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