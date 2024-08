Vertice sulla tregua Gli Usa | l’accordo c’è Ma Hamas frena ancora | Condizioni inaccettabili

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 17 agosto 2024) Dopo due giorni di negoziati serrati nel Qatar, Joe Biden ostenta un cauto ottimismo. "Non siamo mai stati così vicini ad un accordo, anche senon l’abbiamo" ha detto il presidente riferendosi al cessate il fuoco a Gaza e ad uno scambio di prigionieri. A Doha i Paesi mediatori – Usa, Egitto e Qatar – hanno messo sul tavolo una proposta tale da avvicinare le posizioni delle due parti. Ieri la delegazione israeliana, guidata dal capo del Mossad David Barnea, è rientrata in patria. Israele parla di "un’atmosfera positiva" mentre(almeno in forma ufficiosa) non cede posizioni e parla di "falsa atmosfera positiva e". Pronta la replica della Casa BIanca: "Le dichiarazioni di non devono essere prese troppo sul serio.