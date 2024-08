Tipi di caffè al Bar | come puoi ordinarlo

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di sabato 17 agosto 2024) È molto comune che i clienti ordinino un caffè al bar o ristorante per la colazione o per accompagnarlo con il dessert.Ma sai quanti tipi di caffè esistono al bar eprepararli? Qui ti mostriamo una selezione dei caffè più richiesti nei bar e nei ristoranti e quali sono i segreti per fare un buon caffè e ottenere il meglio sia che sia un cliente sia che abbia una caffettiera professionale.Li abbiamo divisi in categorie. Partiamo dai caffè neri, quelli un po’ più classici e decisi nel gusto.Caffè neriSolo caffèCaffè.Questo è l’equivalente dell’espresso italiano, chiamato anche caffè nero in Inghilterra. In Spagna è conosciuto ancheespresso, ma i locali lo chiamano Café Cortido, da non confondere con il Café Cortado che è un espresso macchiato con un po’ di latte (equivalente, dunque, a tutti gli effetti al nostro caffè macchiato).