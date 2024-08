Siena al Palio dell’Assunta il trionfo inatteso della Lupa

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di sabato 17 agosto 2024) Dopo il rinvio per maltempo il 16 agosto si è corso oggi sabato 17 agosto ildidedicato alla Madonna. A vincere è stata la contrada, col fantino Dino Pes – detto Velluto – sul cavallo Benitos. Il rione di Vallerozzi torna alla vittoria dopo 6 anni, complessivamente per 38ª volta. L’ultima era stata quella del 16 agosto 2018, con il fantino Giuseppe Zedde detto Gingillo che montava il cavallo Porto Alabe. Per Dino Pes, 43enne sardo nato a Silanus (Nuoro), si tratta del primo. Ha vinto alla decima presenza sul tufo e a oltre 7 anni dall’ultimocorso. Benitos, un castrone sauro di 7 anni, ha vinto il suo primoda esordiente. La contrada con i colori bianco e nero con liste arancio ha conquistato, così, il drappellone disegnato dall’artista Riccardo Guasco, detto Rik.