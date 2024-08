Si ribalta con il trattore grave 68enne

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 17 agosto 2024) Un agricoltore matelicese, M.A.B. di 68 anni, nel pomeriggio di ieri ha subito uninfortunio mentre era alla guida di untosi in un campo nei pressi della sua azienda agricola in località Abbiano, sul confine comunale verso Esanatoglia. L’uomo è stato trovato a terra poco prima delle 18 a una certa distanza dal suo mezzo, dal quale probabilmente è stato sbalzato fuori per ragioni ancora da accertare, ma verosimilmente legate alla pendenza del terreno in quel tratto. Purtroppo al momento dell’incidente l’agricoltore era da solo e non ci sono testimoni anche per risalire all’ora dell’accaduto, che comunque dovrebbe essere posteriore alle 17, stando alle poche parole del diretto interessato.