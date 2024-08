Si licenzia anche il capo dello staff Harry e Meghan sempre più soli | in sei anni hanno perso 18 dipendenti

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 17 agosto 2024)’si mangiano’ i loro collaboratori. Nel giro di seisono stati abbandonati da ben 18 membri. E nessuno di questi, puntualizzano i siti di gossip, tornerebbe sui suoi passi. L’ultimo in ordine di tempo a fare le valigie è stato addirittura il, Josh Kettler, che ha tenuto stretto il posto per appena tre mesi. Non di più. Esperto di pubbliche relazioni, negli ultimi tempi era stato l’ombra dei Sussex: aveva organizzato lui, per dire, il "finto royal tour in Nigeria". Poi non ha più retto. "Josh Kettler non lavora più per", scrive il Daily Mail. Le dimissioni – irrevocabili – sono arrivate proprio a ridosso del viaggio dei Sussex in Colombia. Un bel problema per la coppia ’divora’