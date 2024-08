Promozione Test match Jesina vs Barbara Monserra 3-0

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di sabato 17 agosto 2024) Primo tempo 3-0, in gol Massei F., Tittarelli e Cordella JESI, 17 agosto 2024 – L’amichevole tra squadre di pari Categoria e di pari Girone (quello A) l’ha vince lache già nel primo tempo era in vantaggio per 3-0 con reti di Massei F, Tittarelli e Cordella. Leoncelli a quattro in difesa (Borocci, Di Gennaro, Lapi e Zandri), tre a centrocampo (Zagaglia, Paradisi e Massei A.), tre in avanti con Massei F, Tittarelli e Cordella. Ilè andato vicino al gol con Rocchi che però è stato impreciso. Calcio ovviamente d’agosto e gran afa che certo non ha agevolato le due squdre in campo alla ricerca della miglior consizione e di qualche trama da sviluppare come i rispettivi allenatori avevano suggerito nel pre partita. Nella ripresa girandola di sostituzioni, spazio per tutti e risultato finale che conferma quello del primo tempo.