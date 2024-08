Porta arrugginita nel parco Tolte la fasce di sicurezza

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 17 agosto 2024) "C’è unain bilico sui giardini davanti al monumento ex Sima, nell’area verde che si trova sotto il Torrione del Mezzogiorno. E’ completamente, ha delle sporgenze e soprattutto è in bilico". A lanciare l’allarme è un nostro lettore che aggiunge: "Quellache chiude il casottino ormai in degrado anch’esso è molto pesante. Si regge per puro caso e potrebbe cadere da un momento all’altro sulla testa di qualche bambino che magari gioca nella zona". Il rischio è già stato segnalato al Comune e i tecnici nei giorni scorsi avevano posizionato una sorta di fascia per trattenere la, fascia che però ora è scomparsa. Non si esclude che qualcuno l’abbia aperta, per nascondervi magari qualcosa. Nei fatti questo luogo, appena sotto la parte più antica della città, è divenuto ancora una volta pericoloso oltre che in pieno degrado.