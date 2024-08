Non si ferma all’alt e sperona l’auto dei carabinieri

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 17 agosto 2024) Tempo di lettura: 2 minutiÈ stato arrestato nella serata di ieri a Succivo, nel casertano, al termine di un folle inseguimento, e dovrà rispondere di resistenza a un pubblico ufficiale, lesioni personali e danneggiamento. Il 23enne di Sant’Arpino, già noto alle forze dell’ordine per concorso in associazione di tipo mafioso, tentato omicidio, produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti, frode informatica, ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale, stava procedendo a velocità sostenuta, alla guida di una Smart Fortwo, lungo via A. De Gasperi a Sant’Arpino. Alla vista dei militari dell’Arma, che gli hanno intimato l’alt per un controllo, ha accelerato improvvisamente la marcia tentando di far perdere le proprie tracce.