Massese Preso Cecilia Rinforzo a centrocampo

(Di sabato 17 agosto 2024) Il mercato non dorme mai per lache dopo aver tesserato prima di ferragosto David Nannipieri, esterno sinistro in quota (classe 2005) con un passato a Pistoiese e Ghiviborgo, ha annunciato ieri la chiusura della trattativa per portare in bianconero Tommaso. Il ventenne centrocampista centrale è cresciuto nei settori giovanili di Lucchese e Pisa. Nei Dilettanti ha militato prima col Tau in serie D e poi col Castelnuovo Garfagnana in Promozione dove ha avuto modo di apprezzarne le doti il tecnico Massimiliano Pisciotta avendolo alle sue dipendenze.è dotato di una gran stazza fisica e di un buon senso della posizione e potrà fornire più “peso“ alla mediana zebrata. Laquesta sera effettuerà una nuova sgambata sul campo sportivo di Remola contro i padroni di casa del San Vitale Candia, impegnati nel campionato di Seconda Categoria.