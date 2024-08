MaLaVoglia torna con Sei bravo ma…

Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily

(Di sabato 17 agosto 2024) Gianluca Giagnorio, fresco della collaborazione con Maninni (protagonista dei BIG a Sanremo ’24) per il quale ha scritto “Monolocale”,col suo progetto, con “Seima”. “Seima” diGianluca Giagnorio, fresco della collaborazione con Maninni (protagonista dei BIG a Sanremo ’24) per il quale ha scritto “Monolocale”,col suo progettocon “Seima”. “Seima sei troppo giovane. Seima sei troppo vecchio.” Cosa rappresenta “Seima” Seima con ironia e a suon di rock’n’roll ricorda a tutti quelli che si sentono troppo giovani per essere vecchi e troppo vecchi per essere considerati giovani che i “no”, alla fine, fanno parte della vita e che non è mai troppo tardi o troppo presto.