Linea ferroviaria San Pietro-Vigna Clara sospesa per allagamento

Roma – La circolazionesullaRoma Sanè stataa causa di un graveprovocato dalla rottura di una tubazione esterna alla Reteitaliana (Rfi). L'infiltrazione d'acqua ha causato la presenza di fango su circa 100 metri di binari all'interno di una galleria, rendendo impossibile il transito dei treni. I tecnici di Rfi sono attualmente al lavoro per risolvere la situazione e stabilire un cronoprogramma per la riapertura della. Nel frattempo, i treni regionali che utilizzano questa tratta potrebbero subire ritardi, variazioni di percorso o essere cancellati.