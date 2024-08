Lecce morso da un ragno violino mentre fa giardinaggio | 23enne salentino muore a un mese di distanza

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 17 agosto 2024) Giuseppe Russo, 23 anni,, è morto nel reparto di Rianimazione del Policlinico di Bari per le complicazioni dovute aldi un. Ricoverato prima a Tricase e poi a, il giovane è stato trasferito a Bari per il continuo aggravarsi delle sue condizioni. La situazione è degenerata la scorsa notte: il ragazzo si è spento all’alba di questa mattina. Il ragazzo era stato punto dalalla gamba destra lo scorso 13 luglio a Collepasso, in provincia difaceva pulizie in campagna per conto della ditta per cui lavorava. Poco dopo la puntura – che il giovane aveva inizialmente attribuito ad una zanzara – il pomfo ha iniziato a crescere in modo abnorme e ilha iniziato ad accusare forti dolori. Sulla gamba si è creato un ascesso che ha mandato in necrosi l’intero arto. Il giovane è deceduto per shock settico e insufficienza multiorgano.