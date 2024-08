La riproduzione nel Dna | così funziona il riassortimento genico

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 17 agosto 2024) Il DNA dell’uomo, la cui struttura è stata descritta in un post precedente, è suddiviso in 46 spezzoni chiamati cromosomi; ogni cellula del nostro organismo possiede l’intero patrimonio genetico di DNA. I cromosomi sono “uguali” a due a due; sono cioè 23 coppie. Ciascuno di noi riceve nel momento del concepimento 23 cromosomi da suo padre e altrettanti da sua madre, uno per ogni coppia. In questo modo ogni individuo è una ricombinazione unica di DNA paterno e materno. Per capire in che senso le coppie di cromosomi sono uguali si deve considerare che il DNA contiene l’informazione necessaria per la biosintesi delle proteine, e ogni proteina è codificata da una sequenza di qualche migliaio di nucleotidi; poiché ogni cromosoma è un doppio filamento costituito da molte decine di milioni di nucleotidi, ogni cromosoma contiene l’informazione necessaria per moltissime proteine.