Incendio minaccia il borgo di Cetara | alta tensione nella Costiera Amalfitana

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 17 agosto 2024)– Un vastoè scoppiato nelle prime ore di questa mattina nei pressi del piccolodi, una delle perle della. Le fiamme, alimentate da un forte vento proveniente dal mare, stanno rapidamente guadagnando terreno, suscitando preoccupazione tra gli abitanti e le autorità locali. Il fuoco si avvicina pericolosamente alle abitazioni del, costringendo alcune famiglie ad evacuare per precauzione. Sforzi intensi per contenere le fiamme I vigili del fuoco, coadiuvati da squadre di volontari e dalla Protezione Civile, sono impegnati in un’operazione complessa e rischiosa per contenere l’. L’intervento è reso difficile dalla morfologia del territorio, caratterizzato da pendii ripidi e vegetazione densa, che facilita la propagazione del fuoco.