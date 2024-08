Incendio alla Somerset House a Londra | 100 vigili del fuoco sul posto

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 17 agosto 2024) Un graveè scoppiato oggi nella storicadi, situata lungo lo Strand, una delle strade più emblematiche della capitale britannica. La, originariamente una residenza nobiliare, è oggi conosciuta per essere un rinomato centro culturale e museo, ospitando regolarmente mostre d’arte e eventi di grande rilievo. Le fiamme hanno avvolto una parte del tetto dell’edificio, richiamando immediatamente l’intervento dei servizi di emergenza. Le autorità hanno riferito che circa 100delsono stati mobilitati per combattere l’, supportati da 15 autopompe. Il rapido intervento è stato cruciale per cercare di contenere i danni e preservare questo importante edificio storico, che rappresenta un patrimonio culturale non solo per, ma per l’intero Regno Unito.