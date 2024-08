Energia in arrivo lo sconto speciale per chi acquista elettrodomestici green

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di sabato 17 agosto 2024) Si stringe sempre di più il cerchio sull’esame del progetto di legge per l’introduzione del Bonus, un contributo pari al 30% delle spese per l’acquisto di apparecchi a grande efficienza energetica nel triennio 2023-2025. Per ciascun elettrodomestico ci sarà un tetto massimo di 100 euro, elevato a 200 per le famiglie con un valore ISEE sotto i 25mila euro. Nella proposta, si specifica che il contributo è attribuito per l’acquisto dicon classe energetica non inferiore: alla classe A per le lavatrici e lavasciuga; alla classe C per le lavastoviglie; alla classe D per i frigoriferi e i congelatori. L’agevolazione non va confusa con il bonus mobili ed, la detrazione Irpef del 50% per gli acquisti sostenuti negli anni 2021, 2022, 2023, 2024.