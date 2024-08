Don Chisciotte ad ardere | il nuovo capitolo del Teatro delle Albe fa riflettere sui roghi dei libri nell’Europa moderna

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 17 agosto 2024) NelVI del Don, gli amici dell’hidalgo (steso a letto malconcio), il curato e il barbiere, in combutta con la nipote e la governante, si introducono nella sua biblioteca. Hanno deciso che devono essere quei “maledetti”, in gran parte dedicati alla cavalleria, la causa della sua follia. E dopo un sommario esame, ritengono che quasi tutti “meritino di essere arsi comeereticali”. Detto fatto, vengono buttati dalla finestra per farne un bel mucchio a cui dare fuoco. Queste pagine ispirano unascene più significative del bel Donad/Ravenna, visto a fine giugno a Ravenna Festival e costruito con il metodo ormai collaudato della “chiamata pubblica”.