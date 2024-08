Decreto Anziani nuovo bonus da 850 euro al mese

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di sabato 17 agosto 2024) Ilintroduce un(per ora in via solo sperimentale) di 850mensili a favore delle persone anziane non autosufficienti. Talesi affiancherà all’assegno di invalidità, nonché all’indennità di accompagnamento, che garantisce ai beneficiari unmensile di 531,76. Ebbene, con ilPrestazione Universale le persone anziane potranno beneficiare di un contributo pari a 850al, ovvero 11.050all’anno. Ilerogato con tale misura servirà a tutti quegliincapaci di provvedere a sé stessi. Esso in particolare dovrà essere impiegato per il pagamento di collaboratori domestici, nonché per l’acquisto di servizi di assistenza agli