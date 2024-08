Così fan tutte i o quasi E meno male!

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di sabato 17 agosto 2024) W.A.Mozart, sul finire del diciassettesimo secolo, compose tre opere buffe,erano definite le composizioni musicali più leggere, talvolta anche troppo. Esse godevano del favore pressoché incondizionato del ceto popolare dell’ Europa centrale. Una delle tre è “fan”, titolo riferito al modo di comportarsi del gentil sesso, o aldi buona parte di esso. Voltata la boa delle vacanze agostane, basta uno scorcio anche breve dei comportamenti, adottati soprattutto dagli italiani, per cogliere la prospettiva. Ovvero considerare nella sostanza i giorni appena trascorsi, per avereun report preciso di come ancora una volta “hanno fatto tutti”.