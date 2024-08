Chiusi due chioschi abusivi dai Carabinieri

Leggi tutta la notizia su tarantinitime

(Di sabato 17 agosto 2024) Tarantini Time QuotidianoNegli scorsi giorni e in quelli a venire, sono stati e saranno incrementati, dal Comando Provinciale deidi Taranto, per la settimana di Ferragosto, i servizi preventivi di controllo del territorio nelle località balneari, allo scopo di aumentare la “sicurezza percepita” dei cittadini. In particolare, nella giornata di ieri, idella Compagnia di Taranto, con l’ausilio del NAS e del NIL del capoluogo ionico, nonché di personale di personale della Polizia Locale, hanno denunciato un 39enne, il quale, sulla spiaggia sottostante al lungomare, avrebbe aperto un “chiosco abusivo”. Nella stessa attività, priva di qualsivoglia autorizzazione, sono state rinvenute bevande di vario tipo, anche alcoliche, che, conservate all’interno di frigoriferi di fortuna spenti con l’utilizzo di ghiaccio, sarebbero state vendute ai bagnanti.