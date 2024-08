Che brava la lecchese Invernizzi | è sul podio

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 17 agosto 2024) Continua a splendere la stella di Marianella Coppa del Mondo juniores di skiroll. La diciassettennedi Introbio, che nella precedente tappa lettone di Madona aveva conquistato il primodella carriera (seppure nella team sprint con Anna Maria Ghiddi), si è ripetuta nella sprint in tecnica libera disputata a Schuchinsk, in Kazakhstan, conquistando un bel terzo posto nella gara vinta sempre dalla Ghiddi davanti alla svedese Johanna Holmberg.ha mostrato buona adattabilità pure nell’innovativa formula della team mista, dove è stata schierata in coppia con Carlo Cantaloni.