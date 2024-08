Bergamo i carabinieri salvano un cagnolino sulla strada provinciale | era disorientato e stremato dal caldo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 17 agosto 2024) Capriate (), 17 agosto 2024 – Vagava sperduto170, con il rischio di essere investito: così idella stazione di Capriate San Gervasio hanno soccorso unche rischiava di essere investito. I due militari, durante il servizio perlustrativo, hanno notato il cuccioloe visibilmente provato dalle alte temperature mentre percorreva quell'arteriale, rischiando di essere investito dai numerosi automezzi in transito e creando un pericoloso intralcio alla circolazione veicolare. Così i duenon hanno esitato a mettere in sicurezza il trattole interessato, interrompendo per il tempo strettamente necessario, la circolazione degli automezzi.