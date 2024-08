Barbecue finisce in un incendio | 12 intossicati

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 17 agosto 2024) Un tizzone che vola via dale si sfiora la tragedia. E’ successo nel tardo pomeriggio di mercoledì 14 agosto in via a Fossa di Concordia dove i vigli del fuoco di San Felice sono intervenuti per domare unche si stava propagando a diverse abitazioni e alla campagna circostante. Il rogo è partito dal cortile di una palazzina dove uno dei condomini aveva acceso ilper la classica grigliata della vigilia di Ferragosto. La cosa è però improvvisamente sfuggita di mano poiché, probabilmente a causa de vento, un tizzone è volato via dalinnescando un rogo devastante che in pochi attimi si è propagato alle travi in legno del cortile lambendo le stesse palazzine, distruggendo tutto l’arredo del giardino comprese le piante. Dodici persone sono state trasportate al pronto soccorso dell’ospedale di Mirandola ma nessuno per fortuna ha avuto gravi conseguenze. e.