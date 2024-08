Aperture straordinarie per salire a Pigra con la funivia

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 17 agosto 2024) In una settimana di riapertura della storica, sono stati più di 3.000 i passeggeri che si sono messi in coda per acquistare il biglietto e ammirare un panorama che vale il viaggio fino in altro lago. Il successo che si è registrato fin dalle prime ore di apertura dellaArgegno-, ha così spinto Atm, azienda che gestisce il servizio, a prevedere una apertura eccezionale anche martedì 20, mercoledì 21 e giovedì 22 agosto, in aggiunta ai giorni previsti da programma, vale a dire da venerdì a domenica. Laè in servizio dallo scorso venerdì 9 agosto, nel solo fine settimana dalle 10 alle 18, con corse ogni 15 minuti. Il biglietto di sola andata costa 4.10 euro, quello di andata e ritorno 5.50 euro e i bambini sotto i 4 anni viaggiano gratis. Lache collega i Comuni di Argegno e, è nata nel 1971.