Alessandro Gassmann la scelta fa discutere | ecco cosa ha fatto

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di sabato 17 agosto 2024) Sta facendolafatta dasui social. Le critiche all’attore non sono assolutamente mancate.è successoè sicuramente uno degli attori più apprezzati e amati a livello italiano, ma quanto successo in queste ultime ore sta facendo moltosui social. Unaassolutamente a sorpresa che ha aperto un dibattito tra gli utenti: giusto o sbagliato quanto successo?(Ansa) – cityrumors.itNon si tratta sicuramente di una novità assoluta visto che l’attore lo avevagià in passato, ma sicuramente è un qualdi inedito e destinato a farancora per molto tempo e non è da escludere che anche altri vip e colleghi possano prendere una strada simile.